Наши коллеги из Hobby World открыли предзаказ новых приключений для настольной ролевой игры Starfinder в жанре космического фэнтези.

Серия приключений «Против Вечного трона» — это сквозной сюжет в трёх частях. Каждая книга — объёмом в 64 страницы — содержит не только сценарий, но и дополнительные материалы вроде описания звездолётов, схем и карт местности и характеристик монстров. Сюжет приключений посвящён конфликту с представителями могущественной Звёздной империей Ацланти. Оно рассчитано на героев 1-го уровня, которые к концу достигнут 6-го уровня.

На площадке можно приобрести сразу три приключения скопом — за 1650 рублей. Их обещают отправить в августе 2020-го. Среди дополнительных наград — наборы игральных костей и кубки для броска кубиков.

В ходе проекта спонсоры могут разблокировать две сверхцели — при сумме в 500 тысяч становятся доступными для заказа фишки с монстрами и персонажами. А при достижении миллиона участники получат бесплатный флипмат.