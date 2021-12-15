На этой неделе выйдет книга по «Майору Грому: Чумной доктор»

Компания Bubble выпустит роман по мотивам вышедшего в этом году «Майору Грому: Чумной доктор», который будет нести в себе «массу сюрпризов как для давних поклонников комиксов, так и совершенно новых читателей».

Это будет книга в твердом переплете с черно-белыми иллюстрациями. Ее написал Алексей Волков, который работал над комиксами «Вор теней», «Черный пес» и «Майор Игорь Гром». А за арты отвечает художник Андрей Васин, приложивший руку ко многим комиксам издательства.

Роман появится в продаже на этой неделе — 18 декабря.