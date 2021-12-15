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    На этой неделе выйдет книга по «Майору Грому: Чумной доктор»

    15 декабря 2021
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    На этой неделе выйдет книга по «Майора Грома: Чумной доктор» 1

    Компания Bubble выпустит роман по мотивам вышедшего в этом году «Майору Грому: Чумной доктор», который будет нести в себе «массу сюрпризов как для давних поклонников комиксов, так и совершенно новых читателей».

    Это будет книга в твердом переплете с черно-белыми иллюстрациями. Ее написал Алексей Волков, который работал над комиксами «Вор теней», «Черный пес» и «Майор Игорь Гром». А за арты отвечает художник Андрей Васин, приложивший руку ко многим комиксам издательства.

    Роман появится в продаже на этой неделе — 18 декабря.

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