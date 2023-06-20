На «Кинопоиск» составили протокол из-за неправильной маркировки ЛГБТ-контента

Роскомнадзор составил протокол на «Кинопоиск» за неправильную маркировку ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних пользователей.

Однако пока не уточняется из-за кого фильма или сериала этот протокол вообще был составлен.

Теперь онлайн-кинотеатру грозит штраф от 1 до 4 миллионов рублей. Или, если совсем не повезет, приостановка работы до 90 дней.

В Госдуме отметили, что с момента принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ было составлено 33 протокола, в том числе на сервисы START, Premier и не только.