На «Кинопоиск» составили протокол из-за неправильной маркировки ЛГБТ-контента

Роскомнадзор составил протокол на «Кинопоиск» за неправильную маркировку ЛГБТ-контента среди несовершеннолетних пользователей.
Однако пока не уточняется из-за кого фильма или сериала этот протокол вообще был составлен.
Теперь онлайн-кинотеатру грозит штраф от 1 до 4 миллионов рублей. Или, если совсем не повезет, приостановка работы до 90 дней.
В Госдуме отметили, что с момента принятия закона о запрете пропаганды ЛГБТ было составлено 33 протокола, в том числе на сервисы START, Premier и не только.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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Александр Ремизов
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