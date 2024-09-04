На прохождение Dragon Age: The Veilguard уйдет около 100 часов

Разработчики из BioWare рассказали , что полное прохождение Dragon Age: The Veilguard со всеми побочными активностями займет около 100 часов.

Для сравнения, 100% прохождение Dragon Age Origins занимает примерно 90 часов, а Dragon Age: Inquisition — в среднем 150 часов.

Однако в The Veilguard авторы сделали упор на качество контента. Кроме того, в новой игре не будет такого же масштабного мира, как в «Инквизиции», а только большие локации с простором для исследования.

При этом на прохождение основной сюжетки в The Veilguard уйдет около 40 часов. Ее поделили на три акта. И первый займет больше всего времени. Что касается третьего, то это гордость разработчиков, которую в студии не хотят спойлерить.

Dragon Age: The Veilguard выйдет 31 октября на PS5, XSX/S и ПК.

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