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Началась предрегистрация в графонистую MMORPG Swordsman
Дмитрий Кинский
17 августа 16:00
20
1 минута на чтение
Esprit Games объявила о старте предрегистраций в кроссплатформенную MMORPG под названием Swordsman.
В игре будет 9 уникальных классов со своими особенностями, захватывающий сюжет и характер героя, который зависит от выбора игрока. И какая же это была бы MMORPG, если бы в ней не было аукциона, кланов и других активностей?
Разработчики настолько постарались над графикой, что добавили в Swordsman фоторежим. Кроме того, своего персонажа можно настроить как угодно.
Игра запускается как на телефоне, так и на ПК — с общим прогрессом. Регистрируйтесь в Swordsman по ссылке.
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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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