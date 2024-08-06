Началась предрегистрация в графонистую MMORPG Swordsman

Esprit Games объявила о старте предрегистраций в кроссплатформенную MMORPG под названием Swordsman.
В игре будет 9 уникальных классов со своими особенностями, захватывающий сюжет и характер героя, который зависит от выбора игрока. И какая же это была бы MMORPG, если бы в ней не было аукциона, кланов и других активностей?
Разработчики настолько постарались над графикой, что добавили в Swordsman фоторежим. Кроме того, своего персонажа можно настроить как угодно.
Игра запускается как на телефоне, так и на ПК — с общим прогрессом. Регистрируйтесь в Swordsman по ссылке.
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