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    Новости

    Начались съемки российского мистического сериала «Шаман»

    14 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    14.04.2021
    243
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    В начале апреля в Казахстане начались съемки мистического сериала под названием «Шаман» с Александром Кузнецовым в главной роли.

    За постановку отвечает режиссер «Розыска 2» и «Гусара» Рустам Мосафир.

    Я всегда выбираю артистов по принципу совпадения их внутреннего мира с персонажем. В Саше есть непредсказуемость, взгляд, фантастически завораживающий тембр, одержимость и внутренний психошаманизм. <…> Мы снимаем в очень сложных условиях, погружаемся вглубь, в обрядовую сторону, в безумие.

    В центре сюжета оперуполномоченный Александр Воронов, пытающийся совладать с шаманским даром, который открыл ему мир духов и дал возможность распутывать безнадежные дела. Однако его поджидают множество опасностей на пути становления шаманом.

    По словам Рустама, в шоу будет много этнических обрядов, хотя без традиционных дружбы, любови, секса, насилия и юмора не обойдется. Авторы вдохновлялись работами Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга, Джеральда Брома и других людей.

    У нас некое приграничье, несуществующий город, где живут и азиаты, и европейцы. Оно затеряно вне времени. <…> Мне хотелось, чтоб наш мир был особенным, достаточно условным, но при этом понятным зрителю. Шаманский нуар с элементами готики.

    Сам проект находится в производстве несколько лет. В 2019 году кинокомпания 1-2-3 Production даже сняла пилотный эпизод.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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