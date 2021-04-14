Начались съемки российского мистического сериала «Шаман»

В начале апреля в Казахстане начались съемки мистического сериала под названием «Шаман» с Александром Кузнецовым в главной роли.

За постановку отвечает режиссер «Розыска 2» и «Гусара» Рустам Мосафир.

Я всегда выбираю артистов по принципу совпадения их внутреннего мира с персонажем. В Саше есть непредсказуемость, взгляд, фантастически завораживающий тембр, одержимость и внутренний психошаманизм. <…> Мы снимаем в очень сложных условиях, погружаемся вглубь, в обрядовую сторону, в безумие.

В центре сюжета оперуполномоченный Александр Воронов, пытающийся совладать с шаманским даром, который открыл ему мир духов и дал возможность распутывать безнадежные дела. Однако его поджидают множество опасностей на пути становления шаманом.

По словам Рустама, в шоу будет много этнических обрядов, хотя без традиционных дружбы, любови, секса, насилия и юмора не обойдется. Авторы вдохновлялись работами Говарда Лавкрафта, Стивена Кинга, Джеральда Брома и других людей.

У нас некое приграничье, несуществующий город, где живут и азиаты, и европейцы. Оно затеряно вне времени. <…> Мне хотелось, чтоб наш мир был особенным, достаточно условным, но при этом понятным зрителю. Шаманский нуар с элементами готики.

Сам проект находится в производстве несколько лет. В 2019 году кинокомпания 1-2-3 Production даже сняла пилотный эпизод.