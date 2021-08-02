Находка: запись советского спектакля «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе» по «Хоббиту» Толкина

Помните, как в марте все сходили с ума по телеспектаклю «Хранители» — советской экранизации первой части «Властелина колец» Толкина? На запись обратили внимание даже на Западе, где по ней склепали десятки мемов. И теперь история неожиданных находок продолжается!

В сети появилась запись советского спектакля «Баллада о славном Бильбо Бэггинсе». Это сценический пересказ Якова Гордина по мотивам «Хоббита» Толкина в переводе Н. Л. Рахмановой. Его поставил в 1980-м Ленинградский Театр Юного Зрителя имени Александра Александровича Брянцева. Запись сделана Д.З. Корогодским 16 марта 1988 года.

Это видео из архива Ксении Ивановой, его опубликовала Елена Каткова по просьбе Елены Семёновой.

Вот как звучит полное описание

БАЛЛАДА О СЛАВНОМ БИЛЬБО БЭГГИНСЕ его безмятежном житье в мирном Хоббитоне, неожиданной встрече с беспокойным мудрецом Гэндальфом, трудной службе у горного короля Торина, удивительном разговоре с огнедышащим драконом и других приключениях, известных ныне по легендам и былям.

Команда постановки

Постановка Зиновия Корогодского

Художник Данила Данилин

Композитор Станислав Важов

Спектакль ведёт помощник режиссёра — Г. А. Гусарова

Бильбо Бэггинс — З. А. РСФСР Игорь Шибанов / Владимир Баранов

Гэндальф — Лауреат Госпремии СССР, З. А. РСФСР Александр Хочинский / Николай Иванов

Торин Оукеншильд — З. А. РСФСР О. Е. Лысенкова/ Ирина Соколова / Владимир Баранов

Двалин — А. Ю. Введенская / Т. Б. Михалёвкина

Балин — Ю. В. Атласова

Кили — Т. С. Калистратова

Фили — Т. С. Лубенская

Бамбур — Н. В. Костицина / М. Г. Бычкова

Горлум — Н. А. РФ В. А. Дьяченко

Смауг, дракон / В. В. Вавилов — И. В. Латышев

Барм — В. В. Вавилов

Бэрд, капитан стрелков Эскаргота — Ю. П. Цыбульский

Царь гоблинов — А. А. Кабанов / Б. Б. Батуев

Беорн — А. В. Павловец / А. А. Федькин

Дейн, вождь Железных холмов — С. Б. Надпорожский

Гоблины, духи, воины Эсгарота, гномы — артисты театра

Кроме того, Елена опубликовала и сканы брошюры — с картой и фотографией декорации.

Кроме того, «ВКонтакте» опубликованы сканы чёрно-белых фотографий с постановки и запись с виниловой пластинки.