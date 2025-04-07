NASA хочет отправить на Марс вертолет размером с внедорожник

Mars Chopper —





Гигантский дрон предназначен для полетов над Лабиринтом Ночи, который представляет собой комплекс пересекающихся каньонов, дюн и лавовых потоков. По предположениям ученых, в этом районе могут обнаружить водяной лед и потенциальные биомаркеры, что делает его перспективным для поиска признаков жизни.





Mars Chopper должен стать частью миссии Nighthawk. Помимо поиска биомаркеров, в планы NASA входит оценка местности для будущих миссий с потенциальной высадкой людей.





Ожидается, что дрон проработает на Марсе не менее 240 солов (марсианских суток) и совершит 100 полетов дальностью до 3 км каждый.







Сейчас проект находится на стадии разработки. Сроки начала миссии пока не оглашаются.



NASA объявило о планах по созданиюмарсианского вертолетаразмером с внедорожник.