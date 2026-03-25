NASA хочет вернуться на Луну и построить там базу

Глава NASA Джаред Айзекман рассказал, что космическое агентство вновь «стремится достичь почти невозможного»: вернуться на Луну, построить там базу и укрепить американское лидерство в космосе.
Сделать это планирует в три этапе:
Сначала NASA перейдет от нечастых миссий к регулярным, чтобы доставить на поверхность спутника Земли луноходы, генераторы, системы связи и другие устройства;
Затем агентство за счет «международного сотрудничества» построит там полуобитаемую инфраструктуру и наладит регулярную логистику;
Наконец, агентство обеспечит на поверхности Луны все условия для постоянного пребывания. Например, жилые модули и транспорт.
Также до конца 2028 года NASA собирается запустить на Марс первый межпланетный аппарат с ядерным двигателем под названием Space Reactor-1 Freedom, чтобы доставить на Красную планету специальные вертолеты для дальнейших исследований.