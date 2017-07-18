NASA подготовило и опубликовало два видеоролика, в которых показало полёт над «не-планетой» Плутоном и его спутником Хароном. Посмотрите на эту красоту!

Данные для создания этих видео были получены в ходе исследовательской миссии New Horizons, когда зонд облетал оба небесных тела. Всего он зафиксировал более около 50 гигабайт данных, на передачу которых ушло более 15 месяцев. В ходе миссии учёные узнали, что на Плутоне есть криовулканы (вулканы, изрыгающую воду, метан и аммиак при крайне низких температурах), подвижные ледники, горные массивы, и, возможно, подлёдный океан.

Это, конечно, не настоящие видео, а ролики, составленные на основе компьютерных моделей рельефа.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Поделиться