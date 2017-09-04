Настольная игра Catan, известная у нас в России под названием «Колонизаторы», получит воплощение в виртуальной реальности. VR-версию анонсировала студия Experiment 7. В видеоролике авторы игры Клаус Тойбер рассказывает, что первоначально хотел сделать увлекательную и социальную игру, за которой будут собираться вместе друзья и семьи.

Игра, которую я сделал в своей гостиной двадцать пять лет назад, в виртуальной реальности? Просто невероятно. Я даже и представить не мог, что смогу по-настоящему оказаться в мире Catan. Клаус Тойбер

Планируется, что виртуальные «Колонизаторы» выйдут на всех популярных VR-платформах: Oculus Rift, Samsung Gear VR и других устройства. Дата релиза пока не называется.