Настольная игра Catan, известная у нас в России под названием «Колонизаторы», получит воплощение в виртуальной реальности. VR-версию анонсировала студия Experiment 7. В видеоролике авторы игры Клаус Тойбер рассказывает, что первоначально хотел сделать увлекательную и социальную игру, за которой будут собираться вместе друзья и семьи.

Игра, которую я сделал в своей гостиной двадцать пять лет назад, в виртуальной реальности? Просто невероятно. Я даже и представить не мог, что смогу по-настоящему оказаться в мире Catan.

Клаус Тойбер

Планируется, что виртуальные «Колонизаторы» выйдут на всех популярных VR-платформах: Oculus Rift, Samsung Gear VR и других устройства. Дата релиза пока не называется.

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Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.

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