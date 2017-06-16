Настоящее имя Джона Сноу объявлено

Осторожно, спойлеры! Новость содержит спойлеры к «Игре престолов»! Если вы их опасаетесь — не читайте дальше.

Настоящее имя Джона Сноу — Джейхейрис. По крайней мере, так утверждает публикация в журнале Empire. Создатели ссылаются на Айзека Хемпстед-Райта, актёра, который сыграл Брана Старка. Айзек, помимо прочего, сказал:

Бран теперь в сложной ситуации <…> у него есть вся эта информация, которая может изменить историю. И не только про Джона. Он знает происхождение Белых Ходоков.

Напомним, в конце предыдущего сезона сериал подтвердил старейшую фанатскую теорию: Джон Сноу — сын не Неда Старка, а его сестры Лианны и принца Рейегара Таргариена. Таким образом он, возможно, законный наследник Железного трона. Именно поэтому Нед был вынужден выдать племянника за своего сына, чтобы мальчика не казнили восставшие. Лианна произнесла имя младенца настолько слабым шёпотом, что разобрать его было крайне трудно, но фанаты и раньше предполагали, что это именно Джейхейрис.