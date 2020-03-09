Учёные из Вашингтонского университета и обсерватории Лоуэлла опровергли теорию о том, что Бетельгейзе потускнела из-за остывания поверхности в результате конвекционных процессов внутри звезды. Они считают, что её свет частично поглощает большое облако пыли. Облако породила сама Бетельгейзе — по словам астрономов, красные сверхгиганты время от времени выбрасывают в космос вещество с поверхности.

Всё началось с того, что за несколько месяцев с октября 2019 года звезда вдвое потеряла в блеске. Журналисты сразу предположили, что Бетельгейзе превращается в сверхновую — этот гипотетический взрыв несколько лет назад был частью конспирологических теорий о гибели Земли. Однако учёные рассматривают другие, более вероятные объяснения:

Что так совпали минимумы в циклах переменности блеска Бетельгейзе;

Что свет звезды от нас заслоняет газопылевое облако;

Что поверхность звезды охлаждается из-за конвекционных процессов: горячее вещество из недр светила выталкивается на поверхность, остывает там и вновь уходит внутрь.

Последнее объяснение, скорее всего, можно уже отбросить. 14 февраля учёные сняли спектр звезды, чтобы узнать её температуру. В 2004 году температура поверхности Бетельгейзе колебалась в пределах 3375−3425 °C, в 2011 году составляла 3317 °C, а сейчас остановилась на 3325 °C. Если бы было верно предположение о конвекционных процессах, температура оказалась бы куда ниже.

Учёные предполагают, что наиболее очевидное объяснение изменениям в светимости Бетельгейзе — газопылевое облако, поглощающее часть света звезды. Это нормальный процесс и часть жизненного цикла светила, астрономы видят подобное вблизи других красных сверхгигантов. Дополнительное наблюдение может выявить такое же облако и вокруг Бетельгейзе.

Статью американских учёных уже приняли в журнал The Astrophysical Journal Letters, препринт опубликован на сайте arXiv.

Кстати, в конце февраля яркость звезды начала потихоньку расти. Однако, по словам астрономов, это не повод прекращать наблюдения: «Чем больше мы узнаём о нормальных процессах внутри таких звёзд… тем лучше их понимаем, и тогда при случае сможем уверенно сказать, что с одной из них происходит нечто поистине уникальное — например, превращение в сверхновую».