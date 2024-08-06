Недавно закрытую Tango Gameworks выкупили! Она займется сиквелом Hi-Fi Rush

12 августа издатель Krafton, который занимается PUBG, внезапно объявил о приобретении недавно закрытой Tango Gameworks.

Компания получила права на Hi-Fi RUSH, а франшизы Ghostwire: Tokyo и The Evil Within остались у Microsoft.

В Krafton отметили, что Tango займется продолжением Hi-Fi RUSH и новыми IP. Однако подробностей об этом пока нет.

Творческий директор Hi-Fi RUSH Джон Йоханас уже сообщил в X, что вернулся в Tango для работы над новыми проектами.

Напомним, Microsoft решила ликвидировать Tango Gameworks в рамках реструктуризации компании.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.