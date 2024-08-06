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Недавно закрытую Tango Gameworks выкупили! Она займется сиквелом Hi-Fi Rush
Дмитрий Кинский
12 августа 12:33
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1 минута на чтение
12 августа издатель Krafton, который занимается PUBG, внезапно объявил о приобретении недавно закрытой Tango Gameworks.
Компания получила права на Hi-Fi RUSH, а франшизы Ghostwire: Tokyo и The Evil Within остались у Microsoft.
В Krafton отметили, что Tango займется продолжением Hi-Fi RUSH и новыми IP. Однако подробностей об этом пока нет.
Творческий директор Hi-Fi RUSH Джон Йоханас уже сообщил в X, что вернулся в Tango для работы над новыми проектами.
Напомним, Microsoft решила ликвидировать Tango Gameworks в рамках реструктуризации компании.

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Дмитрий Кинский
12 августа 12:33

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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