И снова Netflix берётся за очередную экранизацию Стивена Кинга! На этот раз стриминговый сервис планирует адаптировать повесть Кинга и Джо Хилла — сына писателя — «Высокая зелёная трава». Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Издание пишет, что одну из главных ролей может исполнить актёр Джеймс Марсден («Мир Дикого Запада») — сейчас он ведёт переговоры об участии в экранизации. Режиссёром экранизации выступит Винченцо Натали («Куб», «Химера» два эпизода «Ганнибала»), съёмки начнутся этим летом.

Повесть «Высокая зелёная трава», опубликованная в 2012 году, рассказывает о Кэле и Бекки, брате и сестре, которые путешествуют по стране на автомобиле. Они останавливаются у огромного поля высокой травы, поскольку услышали крик маленького мальчика. Кэл и Бекки решают спасти ребёнка и бросаются в траву, но в какой-то момент понимают, что не только заблудились, а ещё и потеряли друг друга.

Для Netflix это уже не первая адаптация Кинга — ранее стриминговый сервис выпустил экранизацию романов «Игра Джеральда» и «1922».