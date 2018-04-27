Похоже, Голливуд вознамерился в ближайшие годы экранизировать все произведения Стивена Кинга — иначе трудно объяснить эту гонку за адаптациями.

Студия New Line Cinema, выпустившая в прошлом году крайне успешный хоррор «Оно», планирует снять экранизацию романа Кинга «Долгая прогулка». Сценаристом и продюсером картины выступит Джеймс Вандербилт. За его плечами есть как и спорные проекты вроде продолжения «Дня независимости» и «Нового Человека-паука», так и вполне пристойные вроде «Зодиака».

«Долгую прогулку» Стивен Кинг написал ещё в 1966 году, но вышла она лишь в 1979-м под псевдонимом Ричард Бахман. Действие романа разворачивается в далёком будущем, США превратились в жестокое военное государство. Каждый год правительство организует «Долгую прогулку» — общенациональное мероприятие, в котором участвует сотня специально отобранных юношей 16-17 лет со всей страны. Они должны безостановочно идти вперёд, пока не останется только один. Путь, проложенный через всю Америку, начинается в штате Мэн.

Ранее «Долгую прогулку» должен был снять Фрэнк Дарабонт («Побег из Шоушенка», «Мгла» и «Зелёная миля»), но фильм угодил в «производственный ад». Срок использвания прав истёк, и теперь картиной занимаются сценаристы Джеймс Вандербилт и продюсер Брэдли Дж. Фишер.