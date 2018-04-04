Больше экранизаций Стивена Кинга богу экранизаций Стивена Кинга!

Режиссёр Джеймс Ван стал исполнительным продюсером новой киноадаптации романа Короля Ужасов «Томминокеры». А поможет в этому продюсерская команда Vertigo Entertainment, работавшая над прошлогодним хитом «Оно» во главе с Роем Ли. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Джеймс Ван — признанный мастер работы над хоррорами и триллерами. Он снял «Пилу», которую превратили в большую франшизу про смертоносные ловушки, а также поставил первые две части мистического ужастика «Астрал». Над адаптацией романа будет работать как студия Роя Ли Vertigo Entertainment, так и студия Вана Atomic Monster. Ли и Ван позвали в проект Ларри Санитски, который был исполнительным продюсером одноимённого мини-сериала 1993 года. Сейчас команда ищет кинокомпанию, которая готова вложиться в проект.

Оригинальный роман в трёх частях «Томминокеры» рассказывал о загадочных событиях, которые развернулись в городке Хейвен в любимом у Кинга штате Мэн. Писатель и хронический алкоголик Гарденер узнаёт, что его подруга Роберта Андерсон обнаружила во дворе загадочный металлический объект, пролежавший там много лет. Вскоре выясняется, что речь идёт о зарытом космическом корабле. Когда герои приступают к раскопкам, то по всему городу начинают происходить загадочные явления — жители постепенно превращаются в странных «томминокеров», обладающих сверхчеловеческими способностями.

Первая экранизация романа вышла на канале ABC в 1993-м году в виде мини-сериала. Шоу приняли очень неоднозначно: одни называли его лучшей экранизацией Кинга, а другие высмеяли нелепые спецэффекты.