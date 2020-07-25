Netflix продлил «Принца-дракона» еще на четыре сезона

Netflix наконец-то продлил «Принца-дракона» на четвертый, пятый, шестой и седьмой сезоны. Другими словами, нас ждет вся запланированная сага.
Третий сезон закончился в ноябре 2019 года. Все три критики и обычные зрители встретили тепло. Однако пока непонятно, когда выйдет продолжение.
Напомним, над «Принцем-драконом» работает один из авторов «Аватара: Легенда об Аанге» — Аарон Эхаз. Шоу стартовало в 2018 году.
Читайте также
«Принц-дракон», 3 сезон: финал эпического фэнтези
Александр Стрепетилов | 08.12.2019 | 5 372
Третий сезон завершил основные сюжетные линии с необычайным размахом и подвёл зрителей к следующей истории в мире «Принца-дракона».
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
Еженедельная рассылка
Новости фантастики
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.