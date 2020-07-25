Netflix продлил «Принца-дракона» еще на четыре сезона

Netflix наконец-то продлил «Принца-дракона» на четвертый, пятый, шестой и седьмой сезоны. Другими словами, нас ждет вся запланированная сага.

Третий сезон закончился в ноябре 2019 года. Все три критики и обычные зрители встретили тепло. Однако пока непонятно, когда выйдет продолжение.

Напомним, над «Принцем-драконом» работает один из авторов «Аватара: Легенда об Аанге» — Аарон Эхаз. Шоу стартовало в 2018 году.