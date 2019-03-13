Netflix готовит ещё один анимационный проект — в этот раз они адаптируют в виде мультсериала лайт-новеллу Макса Брэльера «Последние подростки на Земле». Его планируют запустить уже в конце этого года, пишет Deadline. В озвучивание персонажей поучаствуют Марк Хэмилл, Розарио Доусон, Кэтрин О’Хара, Кит Дэвид, Брюс Кэмпбелл, Гарлэнд Уитт, Монтсе Эрнандес, Чарльз Демерс и Ник Вулфхард.

Сам Макс Брэльер станет исполнительным продюсером мультсериала вместе с Мэттью Берковицем и Дженнифер Твинер Маккаррон. Шоуранером выступит Скотт Петерсон.

Лайт-новеллу «Последние подростки на Земле» рассказывает о 13-летнем Джеке Салливане и группе учеников средней школы, которые живут в домике на дереве, едят конфеты, играют в видеоигры и сражаются с зомби после апокалипсиса. Netflix заказал адаптацию в феврале 2018 года.