Стриминговый гигант Netflix приобрёл права на экранизацию романа в жанре магического реализма «Сто лет одиночества» Габриэля Гарсиа Маркеса в виде сериала. Если всё пойдёт успешно, то сервис выпустит первую адаптацию книги — ранее её ещё не экранизировали.

Шоу будет разработано под брендом Netflix Originals и снято на испанском языке. Сыновья писателя Родриго и Гонсало заняли должности исполнительных продюсеров проекта. За плечами Родриго Гарсии большой опыт в кинематографе, он работал оператором, режиссёром и продюсером, а с 2000 года снимает собственные фильмы. Никаких подробностей об экранизации Netflix пока не приводит.

Габриэль Гарсиа Маркес — один из самых известных представителей жанра «магический реализм». В 1982 году он стал лауреатом Нобелевской премии по литературе. Книга «Сто лет одиночества» была написана ещё в 1967 году, и с тех переведёна на 46 языков и продана суммарным тиражом в 50 миллионов копий.

Сюжет романа-притчи посвящён жизни рода Буэндиа в вымышленном городе Макондо. В центре внимания — история одиночества, которое так или иначе проявилось в судьбе каждого из семьи.