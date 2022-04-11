Netflix спас закрытый мультфильм «Нимона». Картина выйдет в 2023-м

В 2019-м мы писали, что Disney после слияния с Fox прикрыл многие разрабатываемые проекты. Под нож пошла, например, экранизация комикса «Нимона» Эн Ди Стивенсон (в прошлом — Ноэль Стивенсон) от студии Blue Sky. А позже Disney закрыла и саму студию.

Впрочем, для поклонников комикса есть и хорошие новости. Netflix подхватил «Нимону» — и даже объявил, что экранизация выйдет в 2023-м.

Над картиной работают Netflix вместе с Annapurna («Потерянное звено», «Власть», «Баллада Бастера Скраггса»). Режиссёрами выступают Ник Бруно и Трой Кван («Камуфляж и шпионаж»). Главные роли озвучат Риз Ахмед и Хлоя Грейс Морец.

Фильм, как и комикс, рассказывают историю перевёртыша Нимоны. Однажды она вваливается к знаменитому злодею Баллистеру Черносерду, чтобы напроситься ему в приспешники. Она ничего не рассказывает о прошлом, но горит желанием помочь Баллистеру в его борьбе с двуличной Академией и её чемпионом сэром Златогульфом.

Первоначально «Нимона» выходила как веб-комикс, а позже его издали полноценно в бумаге. Книгу выпустили и на русском языке. В 2016-м «Нимона» получила премию Айснера за лучший графический роман.