Netflix выпустил тизер «Защитников». А затем его удалил

Обновлено: Netflix удалил тизер со своего официального канала, но остались перезаливы.
Онлайн-кинотеатр Netflix опубликовал первый тизер сериала «Защитники». А затем его удалили с официального канала, но остались перезаливы. В коротком ролике с видом из камеры наблюдения вся четвёрка героев спускается на лифте.
Внимательные зрители разглядели в ролике несколько интересных деталей и пасхалок. Во-первых, в таймере они увидели намёк на дату выхода. Часы останавливаются на 08:18:20:17 — 18 августа 2017 года. Во-вторых, в углу дан IP-адрес. Если его ввести в строку браузера, то можно выйти на сайт нью-йорского издания из сериалов New York Bulletin. В нём можно посмотреть обложки газеты со всеми героями сериалов, а также ролик с Джой и Уордом Мичемами — главами Rand Enterprises из «Железного кулака». В-третьих, сам по себе ролик называется Midland Circle Security Elevator B, что отсылает к компании из второго сезона «Сорвиголовы» и «Железного кулака».
С роликом можно провести ещё одну забавную параллель. В фильме «Защитники» Сарика Андреасяна тоже есть кадр, где четвёрка героев заходит в лифт. Скорее всего, это ненамеренная отсылка, но кто же знает?
«Защитники» — мини-сериал из восьми эпизодов, который связывает между собой вышедшие четыре сериала об «уличных» супергероях Marvel: Сорвиголова, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный кулак. Теперь они будут действовать вместе против общей угрозы. Известно, что главного антагониста сыграет актриса Сигурни Уивер. Кроме «Защитников» в этом году ещё должен выйти сольный мини-сериал о Карателе в исполнении Джона Бернтала.
4 апреля стало известно, что начались съёмки второго сезона сериала «Джессика Джонс», который выйдет только в 2018 году. А Чарли Кокс рассказал, что съёмки нового сезона «Сорвиголовы» начнутся в этом году. В нём он снова вернётся к образу Мэтта Мёрдока.
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