Онлайн-кинотеатр отчитался о рекордных просмотрах третьего сезона «Очень странных дел». За четыре дня сериал запустили с 40,7 миллиона аккаунтов — это пиковое значение за такой период, больше, чем у любого другого сериала или фильма.

Из них 18,2 миллионов аккаунтов уже завершили просмотр всех эпизодов.

Netflix редко делится статистикой просмотров — чаще всего только в случае громких успехов. Например, в июне сервис сообщил, что комедия с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистом «Загадочное убийство» поставила рекорд за три дня — фильм посмотрели с 30 миллионов аккаунтов (учитываются только те аккаунты, на которых просмотр завершён хотя бы на 70%).

В апреле Netflix выделил несколько хитов: триллер «Птичий короб» с Сандрой Баллок посмотрели с 80 миллионов аккаунтов, супергероику «Академию Амбреллу» — 45 миллионов, а документалку «Нашу планету» — 25 миллионов.

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Продолжение получилось ничуть не хуже первых двух сезонов — и даже зрелищнее. А вот с развитием персонажей и вселенной всё не так однозначно.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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