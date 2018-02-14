Потоковый сервис Netflix опубликовал приложение для знакомств Coach, которое появилось в четвёртом сезоне сериала «Чёрное зеркало». Как и в шоу, с его помощью можно проверить, сколько ещё будут длиться ваши отношения.

В четвёртом эпизоде «Повесьте диджея» (Hang the DJ) большую роль играл сервис Coach, который работал почти как приложение Tinder. Если партнёры одновременно активировали кнопку «проверить время», то система показывала некий срок: от нескольких часов до нескольких лет. Условия сервиса таковы, что по истечению участники обязаны найти нового партнёра. Но можно и не нажимать кнопку — тогда система будет считать, что у вас идеальные отношения. Однако если один партнёр нажмёт кнопку втайне от другого, то оставшееся время начнёт стремительно уменьшаться — это показывает, что участник не доверяет партнёру, а значит, такие отношения будут недолговечными.

Проверить себя и свою вторую половинку можно по этой ссылке.