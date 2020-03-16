Аналитики Telecom Daily в рамках отчета за 2019 год выяснили, что на Netflix приходится 4% от общей выручки на российском рынке видеосервисов. Для сравнения, аналогичный результат у «КиноПоиска».

Netflix обошел многих игроков, среди которых TVzavr, Rutube, Start, «Премьер» и платформы «СТС Медиа». А в тройке лидеров оказались ivi (23%), Okko (15%) и YouTube (11%).

Эксперты уверены, что стоимость подписки на Netflix только тормозит развитие онлайн-кинотеатра на территории России. По их словам, база пользователей могла бы расти намного быстрее, если бы сервис ввел бюджетную подписку за 3 доллара, как в Индии. У того же «КиноПоиск» подписка стоит 269 рублей.

В 2019 году объем рынка видеосервисов в России составил 27 миллиардов 71 миллион рублей. Из них 1 миллиарда 82 миллиона заработал Netflix.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что на Netflix подписано около 140 тысяч россиян, каждый из которых платит в среднем 700 рублей в месяц. Всего у сервиса сейчас примерно 167 миллионов активных пользователей.

У «КиноПоиска» база на российском рынке куда внушительнее — 340 тысяч подписчиков.