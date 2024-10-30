КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Следуй за кроликом: история создания «Донни Дарко»
Серия «Хэллоуин»: загадочная история Майкла Майерса
История хоррор-франшизы «Ужасающий»: как клоун Арт стал звездой современных слэшеров
«Дикий робот»: мультфильм про квадробера*, заставляющий любить маму

Классика

«Проклятые» фильмы. Смерть и мистика на съёмках
Что думали о «Звёздных войнах» в Советском Союзе
Новости
«Ничего себе релокация» — трейлер «Волшебника Изумрудного города»
Дмитрий Кинский
30 октября 13:04
1018
1 минута на чтение
Кинокомпания «Централ Партнершип» опубликовала новый трейлер семейной сказки «Волшебник Изумрудного города» с подзаголовком «Дорога из желтого кирпича».
Вместе с этим стало известно, что «Волшебник Изумрудного города» станет трилогией.
Режиссером картины выступил Игорь Волошин, приложивший руку к «Повелителю ветра» и «Одержимой».
Главные роли исполнили Екатерина Червова, Юрий Колокольников, Артур Ваха, Светлана Ходченкова и другие.
Премьера состоится 1 января. Фильм выходит в прокат при поддержке «Кинопоиска».

Трейлер

Кликни,
чтобы посмотреть видео
you-video
Почему-то с IP адресов других стран ничего не тормозит

Постер

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики №252 (ноябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Сценарий «Очень страшного кино 6» напишут авторы первых двух частей

Новости

По хоррор-игре Outlast снимут фильм
Пока без даты выхода

Новости

Эдди Редмэйн уверен, что новых «Фантастических тварей» не будет
Сейчас Warner Bros. занята сериальной адаптацией «Гарри Поттера».

Новости

По одному из рассказов «Метрономикона» снимут фильм
Даты выхода пока нет

Новости

Кровавый трейлер аниме-экшена The First Berserker: Khazan
Релиз состоится в 2025 году.

Новости

«Чудо-человек», «Зомби Marvel» и «Сорвиголова» — Disney показала тизер будущих премьер
Ближайшей премьерой будет третий сезон «Что, если...?».

Новости

Душевно, но спорно — первые оценки Life is Strange: Double Exposure
Игра выйдет сегодня, 29 октября.

Новости

Новая Mass Effect сохранит стилистику и взрослый тон повествования
Разработчики опираются на трилогию

Новости

Netflix показал трейлер мультфильма «Завороженные» от соавтора «Шрека»
Премьера ожидается 22 ноября.

Новости

Издательскому директору Baldur's Gate 3 понравилась Dragon Age: The Veilguard
Вот он, знак качества!
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты