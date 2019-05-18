Студия Warner Bros. назвала дату мировой премьеры новой экранизации Mortal Kombat — это 5 марта 2021 года, сообщает Variety.

Режиссёром фильма выступит Саймон Маккуойд, до этого не работавший в большом кино в качестве постановщика. Сценарий для ленты напишет Грег Руссо, также работающий над адаптациями игр Resident Evil и Saints Row. Продюсером экранизации выступит Джеймс Ван («Аквамен»).

Препродакшен планируют начать уже в мае, старт съёмок в этом году.

Ранее СМИ также рассказали, что студия готовит ещё и анимационную экранизацию игры. Портал Revenge of the Fans даже назвал актёров озвучивания, которых Warner Bros. якобы пригласили поучаствовать в съёмках.

Mortal Kombat уже несколько раз переносили на экраны — как в виде анимации, так и игровых фильмов и сериалов. В 1995-м вышла «Смертельная битва» с Кристофером Ламбертом, которая до сих пор считается культовой у поклонников вселенной. А вот сиквел 1997-го не понравился ни зрителям, ни критикам. Тогда же, в 1990-е, на ТВ вышли мульстсериал  «Смертельная битва: Защитники Земли» и сериал «Смертельная битва: Завоевание». Каждый получил по одному сезону.

Читайте также

Кровавая Санта-Барбара. Вселенная Mortal Kombat 21

Вселенная Mortal Kombat

 18.04.2019

Обычно когда речь заходит о Mortal Kombat, все сразу вспоминают чумовой геймплей. Но у этого сериала есть ещё и неплохо прописанная вселенная!

Mortal Kombat 11 — игра про пацифизм и духовный рост 18

Mortal Kombat 11 — игра про пацифизм и духовный рост

 22.04.2019

Чем стала игра про кровавые схватки насмерть к одиннадцатой части? Давайте посмотрим, что нам пытались сказать авторы Mortal Kombat 11!

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Евгения Блинова
Евгения Блинова
Меня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики