Студия Warner Bros. назвала дату мировой премьеры новой экранизации Mortal Kombat — это 5 марта 2021 года, сообщает Variety.

Режиссёром фильма выступит Саймон Маккуойд, до этого не работавший в большом кино в качестве постановщика. Сценарий для ленты напишет Грег Руссо, также работающий над адаптациями игр Resident Evil и Saints Row. Продюсером экранизации выступит Джеймс Ван («Аквамен»).

Препродакшен планируют начать уже в мае, старт съёмок в этом году.

Ранее СМИ также рассказали, что студия готовит ещё и анимационную экранизацию игры. Портал Revenge of the Fans даже назвал актёров озвучивания, которых Warner Bros. якобы пригласили поучаствовать в съёмках.

Mortal Kombat уже несколько раз переносили на экраны — как в виде анимации, так и игровых фильмов и сериалов. В 1995-м вышла «Смертельная битва» с Кристофером Ламбертом, которая до сих пор считается культовой у поклонников вселенной. А вот сиквел 1997-го не понравился ни зрителям, ни критикам. Тогда же, в 1990-е, на ТВ вышли мульстсериал «Смертельная битва: Защитники Земли» и сериал «Смертельная битва: Завоевание». Каждый получил по одному сезону.