Новая экранизация Mortal Kombat выйдет в мировой прокат 5 марта 2021 года Евгения Блинова 18.05.2019 Новости, Яндекс 483 1 минута на чтение Студия Warner Bros. назвала дату мировой премьеры новой экранизации Mortal Kombat — это 5 марта 2021 года, сообщает Variety. Режиссёром фильма выступит Саймон Маккуойд, до этого не работавший в большом кино в качестве постановщика. Сценарий для ленты напишет Грег Руссо, также работающий над адаптациями игр Resident Evil и Saints Row. Продюсером экранизации выступит Джеймс Ван («Аквамен»). Препродакшен планируют начать уже в мае, старт съёмок в этом году. Ранее СМИ также рассказали, что студия готовит ещё и анимационную экранизацию игры. Портал Revenge of the Fans даже назвал актёров озвучивания, которых Warner Bros. якобы пригласили поучаствовать в съёмках. Mortal Kombat уже несколько раз переносили на экраны — как в виде анимации, так и игровых фильмов и сериалов. В 1995-м вышла «Смертельная битва» с Кристофером Ламбертом, которая до сих пор считается культовой у поклонников вселенной. А вот сиквел 1997-го не понравился ни зрителям, ни критикам. Тогда же, в 1990-е, на ТВ вышли мульстсериал «Смертельная битва: Защитники Земли» и сериал «Смертельная битва: Завоевание». Каждый получил по одному сезону. Читайте также Вселенная Mortal Kombat 18.04.2019 Обычно когда речь заходит о Mortal Kombat, все сразу вспоминают чумовой геймплей. Но у этого сериала есть ещё и неплохо прописанная вселенная! Mortal Kombat 11 — игра про пацифизм и духовный рост 22.04.2019 Чем стала игра про кровавые схватки насмерть к одиннадцатой части? Давайте посмотрим, что нам пытались сказать авторы Mortal Kombat 11! Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Евгения БлиноваМеня зовут Женя, но редакторы зовут меня делать опечатки. В детстве любила Леголаса, выросла — научилась стрелять из лука.Показать комментарии () Комментарии (Правила дискуссии) Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта. Правила участия в обсуждении Пожалуйста, уважайте чужую точку зрения: будьте вежливы друг к другу и автору статьи. Редакция оставляет за собой право удалять комментарии, содержащие грубые высказывания и ненормативную лексику, оскорбления в адрес авторов и других пользователей, ссылки на другие ресурсы, рекламные сообщения. Работает фильтр — ваше сообщение может попасть на премодерацию. Если ваше сообщение не было пропущено модератором, значит, вы нарушили одно из этих правил. Подпишитесь на нашу рассылку! Самое интересное из мира фантастики — коротко. Я хочу подписаться на: Еженедельные новости фантастики Ежедневные новости фантастики Даю согласие на обработку моих персональных данных и принимаю пользовательское соглашение сайта. Оставьте это поле пустым, если вы человек: