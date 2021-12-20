Новая книга Dragonlance выйдет в 2022-м — из-за неё авторы подали в суд на WotC

Издательство Del Ray представило обложку нового романа по вселенной Dragonlance, одного из самых знаменитых миров Dungeons & Dragons. Разумеется, её авторами стали бессменные писатели и создатели мира Маргарет Уэйс и Трейси Хикмен.

Dragons of Deceit («Драконы обмана») положат начало циклу Dragonlance Destinies. Роман представит новую главную героиню — Дестину Роузторн (Destina Rosenthorn), которая считает, что её ожидает великая судьба. Во время Войны Копья её отец погиб, оставив семью без наследства и замка. Дестина решает вернуться обратно во времени и предотвратить его смерть. В сюжете ей вызовется помочь плут-кендер Тасслехофф Непоседа, впервые появившийся в романе 1984 года A Stone’s Throw Away.

Выход книги некоторое время был под вопросом — когда между дуэтом и Wizards of the Coast возник конфликт на почве работы над романом. Больше года назад писатели подали в суд на компанию из-за того, что та вдруг решила отменить проект. Спустя пару месяцев Маргарет Уэйс сообщила, что судебное разбирательство прекращено, иск отозван — видимо, сторонам удалось договориться.

В материалах дела говорилось, что контракт подразумевает три романа. Первый — это как раз Dragons of Deceit, следующий — Dragons of Fate («Драконы судьбы» ). Черновик второй книги был завершён год назад. Так что в ближайшее время без приключений в Dragonlance мы точно не останемся.

«Сага о Копье» стартовала ещё в 1980-х под крылом издателя TSR, которая тогда владела правами на D&D. В 1984-м увидела свет новеллизация «Драконы осенних сумерек», первая часть трилогии, в которую вошли «Драконы зимней ночи» и «Драконы весеннего рассвета». Действие романов разворачивается во вселенной Кринн — вокруг Таниса Полуэльфа, Рейстлина Маджере и многих других. По циклу снят анимационный фильм, а Хикмен и Уэйс разработали для TSR множество книг по вселенной для D&D. Художественных книг вышло несколько десятков. В России большую популярность обрёл мюзикл «Последнее испытание», основанных на персонажах «Саги».

Для пятой редакции D&D руководства по Dragonlance официально не выходили. Возможно, к релизу художественной книги. Wizards of the Coast готовит книгу правил.

Dragons of Deceit поступит в продажу 9 августа 2022-го.