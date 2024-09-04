Издательство «Эксмо» объявило, что новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года.

Роман сразу же появится в аудио- и электронной версиях — по подписке в «Букмейте» и в формате поштучной продажи в «Литресе».

Подробностей о грядущей книги пока нет. Издательство обещает поделиться деталями позднее.

Напомним, последняя книга Пелевина под названием «Путешествие в Элевсин» вышла в сентябре 2023 года.

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