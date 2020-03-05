В начале марта мы рассказывали, что в предварительную продажу поступила новеллизация девятого эпизода «Звёздных войн». Поклонники, которым удалось приобрести книгу, рассказали, что в романе описывается, как на самом деле выжил Палпатин — в самом фильме на этот вопрос ответа не давали. Оказывается, дело действительно в клоне, который стал сосудом для духа Владыки ситхов. Дух был настолько могущественным, что разрушал и старил сосуд.

Это откровение было только началом! Фанаты продолжили изучать роман и находит новые ответы на вопросы к «Скайуокер. Восход». Например, теперь стало известно, что отец Рей — один из неудавшихся клонов Палпатина.

Книга раскрывает сцену на Экзеголе, когда Рей пытается обмануть Императора во время исполнения ритуала ситхов. В его ходе ей открываются тайны прошлого Палпатина и эпизод с его «гибелью». На самом деле могущественный Владыка Ситх попытался переместить своё сознание в готовое тело клона. Но перемещение прошло неудачно, и служитель-ситх, который в этот момент находился рядом с подготовленным телом, решил взять другого клона. Первую попытку в романе описали как «бесполезный и бессильный провал», который, к тому же, привёл к дефектам во внешности первого клона. В итоге сознание Императора переместили в более подходящее тело, а этот первый клон в итоге… стал отцом Рей, поскольку единственной незаурядной особенностью тела была возможность продолжить род.

Отчасти это объясняет, почему Палпатин столь рьяно охотился за родителями героини. И одновременно это даёт ответ на вопрос, кем была предполагаемая женщина Шива, бабушка Рей.

Впрочем, такое толкование по-прежнему вызывает много вопросов. Почему Кайло назвал Императора дедушкой Рей? Что происходило с отцом Рей? С кем дефектному клону удалось зачать ребёнка?

Видимо, будем ждать роман о приключениях отца Рей.