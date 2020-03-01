17 марта в открытую продажу поступит официальная новеллизация девятого эпизода «Звёздных войн» за авторством Рей Карсон, которая может дать ответы на многие вопросы к фильму. В конце февраля издательство Del Ray открыло первые продажи книги на выставке Chicago Comic & Entertainment Expo, и поклонники уже начали изучать детали романа.

Так, например, читатели наконец-то нашли внятный ответ на вопрос, как выжил Император Палпатин. Оказывается, дело действительно в клоне, который стал сосудом для духа Владыки ситхов. Дух был настолько могущественным, что разрушал и старил сосуд. При встрече Кайло приметил ещё одну деталь — устройство-манипулятор, на котором было закреплено тело. Такое он прежде встречал в книгах, в которых описывалась Война Клонов.

Новеллизация «Скайуокер. Восход» подтвердила фан-теорию о выжившем Палпатине 1

Подобный сюжетный ход в очередной раз отсылает к мини-серии комиксов Тома Вейтча «Тёмная Империя» из Расширенной вселенной, где тоже фигурировал воскресший Палпатин. Джорджу Лукасу понравилось произведение, он назвал его близким к его идеям трилогии сиквелов и подарил копии сотрудникам Lucasfilm в качестве подарка на Рождество.

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