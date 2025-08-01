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Нового «Джеймса Бонда» напишет создатель «Острых козырьков»

Дмитрий Кинский
1 августа 18:15
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Сценаристом нового «Джеймса Бонда» от Amazon выступит создатель хитовых «Острых козырьков» Стивен Найт.
По его словам, он всегда хотел поработать над бондианой. Теперь он надеется, что у него получится создать нечто знакомое фанатам и одновременно новое — лучше, мощнее и смелее.
Ранее стало известно, что за постановку шпионского блокбастера будет отвечать режиссер «Дюны» Дени Вильнев.
Кто исполнит главную роль в грядущем фильме, пока неизвестно. Но фанаты после назначения Стивена Найта рассчитывают на Киллиана Мерфи!

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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