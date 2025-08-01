Нового «Джеймса Бонда» напишет создатель «Острых козырьков»

Сценаристом нового «Джеймса Бонда» от Amazon выступит создатель хитовых «Острых козырьков» Стивен Найт.

По его словам, он всегда хотел поработать над бондианой. Теперь он надеется, что у него получится создать нечто знакомое фанатам и одновременно новое — лучше, мощнее и смелее.

Ранее стало известно, что за постановку шпионского блокбастера будет отвечать режиссер «Дюны» Дени Вильнев.

Кто исполнит главную роль в грядущем фильме, пока неизвестно. Но фанаты после назначения Стивена Найта рассчитывают на Киллиана Мерфи!

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