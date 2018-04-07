В сентябре прошлого года стало известно, что Джеймс Кэмерон вместе с Тимом Миллером («Дэдпул») готовят новую часть «Терминатора». Этот фильм будет игнорировать события третьей, четвёртой и пятой частей. The Hollywood Reporter сообщает, что его премьеру придётся немного подождать — дату выхода перенесли на четыре месяца вперёд.

Теперь новая часть «Терминатора» увидит свет 22 ноября 2019 года. На эти даты намечен неназванный супергеройский фильм Fox/Marvel, а кроме них в ноябре должны выйти сиквел анимационного фильма «Холодное сердце» и новый фильм про Джеймса Бонда.

В новом «Терминаторе» сыграют Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмилтон, которые воплотят героев из прошлых частей. К актёрскому составу также присоединилась и Маккензи Дэвис («Бегущий по лезвию 2049», «Чёрное зеркало»).

Совсем недавно Шварценеггер перенёс операцию на открытом сердце. Представители студии уточнили, что перенос не связан со здоровьем актёра — решение о переносе якобы было принято ещё до операции.