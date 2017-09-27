«Терминатор 6»: когда выйдет и что о нём известно

«Терминатор 6»: когда выйдет и что о нём известно

«Терминатор» возвращается! После провального «Генезиса» эта фраза скорее пугает, однако теперь за дело взялся режиссёр первых двух фильмов Джеймс Кэмерон. Права на франшизу возвращаются к нему в 2019 году, и он в качестве продюсера готовит новый фильм.

Мы собрали в одном месте все ключевые факты о новом фильме и кратко их изложили.

8 фактов о новом «Терминаторе»

Кэмерон выступает в качестве продюсера. Режиссёром назначен Тим Миллер, постановщик «Дэдпула». Сюжет «Терминатор 6» проигнорирует события третьей, четвёртой и пятой частей. Фанаты как будто увидят «правильную» третью часть «Терминатора». Сюжет основан на личных задумках Кэмерона. Помогать со сценарием ему будет целая команда авторов, среди которых есть Джош Фридман, писавший сюжет для сериала «Хроники Сары Коннор». К своим ролям вернутся Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмильтон. Актриса точно сыграет Сару Коннор, а вот роль Шварценеггера конкретно не называлась. В фильме уделят внимание и молодым актёрам. Известно, что в центре сюжета появится девушка возрастом примерно 18 лет. «Терминатор 6» — это лишь рабочее название. На самом деле никакой цифры в тайтле не будет. Кэмерон планирует добавить актуальности и переосмыслить франшизу с учётом технологий XXI века. Режиссёр считает, что роботы уже победили в войне людей и машин. Премьера фильма назначена на 26 июля 2019 года.