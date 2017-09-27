«Терминатор» возвращается! После провального «Генезиса» эта фраза скорее пугает, однако теперь за дело взялся режиссёр первых двух фильмов Джеймс Кэмерон. Права на франшизу возвращаются к нему в 2019 году, и он в качестве продюсера готовит новый фильм.
Мы собрали в одном месте все ключевые факты о новом фильме и кратко их изложили.
8 фактов о новом «Терминаторе»
- Кэмерон выступает в качестве продюсера. Режиссёром назначен Тим Миллер, постановщик «Дэдпула».
- Сюжет «Терминатор 6» проигнорирует события третьей, четвёртой и пятой частей. Фанаты как будто увидят «правильную» третью часть «Терминатора».
- Сюжет основан на личных задумках Кэмерона. Помогать со сценарием ему будет целая команда авторов, среди которых есть Джош Фридман, писавший сюжет для сериала «Хроники Сары Коннор».
- К своим ролям вернутся Арнольд Шварценеггер и Линда Хэмильтон. Актриса точно сыграет Сару Коннор, а вот роль Шварценеггера конкретно не называлась.
- В фильме уделят внимание и молодым актёрам. Известно, что в центре сюжета появится девушка возрастом примерно 18 лет.
- «Терминатор 6» — это лишь рабочее название. На самом деле никакой цифры в тайтле не будет.
- Кэмерон планирует добавить актуальности и переосмыслить франшизу с учётом технологий XXI века. Режиссёр считает, что роботы уже победили в войне людей и машин.
- Премьера фильма назначена на 26 июля 2019 года.
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