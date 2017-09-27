UPD: Появилась дата выхода нового фильма.

Джеймс Кэмерон в интервью Hollywood Reporter подтвердил то, о чём все давно подозревали: будущий шестой фильм о Терминаторе будет игнорировать последние три картины. Он станет прямым продолжением «Судного дня».

Это будет продолжение истории из «Терминатора 1» и «Терминатора 2». Мы делаем вид, что остальные фильмы — это дурной сон. Или альтернативная реальность, что допустимо в нашей мультивселенной. Как ни странно, на этом больше настаивал Тим<Миллер, режиссёр>, чем кто-либо другой, а мне это было довольно безразлично. Я настаивал только на том, чтобы как-то обновить всё это и приспособить для XXI века.

Большинство фанатов «Терминатора» солидарны с Тимом Миллером: стопроцентно хорошей репутацией пользуются только два фильма Кэмерона. Три фильма, снятые без его участия, такого успеха не имели. «Восстание машин» ещё встретили более-менее нейтрально, но уже поругивали за неудачные шутки и противоречия с предыдущими частями. «Да придёт спаситель», дерзкая попытка показать войну в постапокалиптическом будущем, оказалась неудачной и провалилась в прокате. А последний фильм, «Генезис», ещё и разгромили критики за путаный и непоследовательный сюжет.

В том же интервью Кэмерон высказался о своём отношении к технологиям и искусственному интеллекту. По его мнению, машинам не нужно восставать — они уже победили здесь и сейчас:

Люди вечно спрашивают меня: «Могут ли машины победить человечество?» Я отвечаю: «Взгляните на всех этих людей с телефонами. Машины уже победили.

Джеймс испытывает опасения по поводу искусственно интеллекта, но не потому, что тот может восстать, а потому, что его неизбежно превратят в оружие. По этому поводу он упомянул цитату Владимира Путина, что тот, кто создаст искусственный интеллект, может стать властелином мира.

Ведущие учёные говорят, что искусственный интеллект будет создан лет через 10-30. Нам надо быстрее снять чёртовы фильмы, пока они не воплотились в реальность! В своих разговорах эти ребята напоминают своим оптимизмом учёных-атомщиков в 30-е — 40-е годы. Они тогда думали, что могут дать миру энергию и не хотели брать ответственность за риск того, что атом превратят в оружие. Но первым проявлением атомной энергии на нашей планете стало уничтожение двух городов и сотен тысяч людей.

Более того, стала известна дата выхода нового «Терминатора». Он вернётся 26 июля 2019 года.