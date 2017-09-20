Кэмерон придёт — порядок наведёт! Похоже, именно так мы будем встречать следующую часть «Терминатора», ведь Джеймс Кэмерон объявил, что актриса Линда Хэмилтон, сыгравшая Сару Коннор в первой и второй части блокбастера, вернётся к своей роли. Об этом сообщает портал The Hollywood Reporter.

Кэмерон объявил об этом на частной встрече, которая посвящена юбилею франшизы.

Как и раньше, когда Сара Коннор была невероятно важна для женщин и экшен-звезд, так и сейчас возвращение бывалого воина станет важным заявлением. Пятидесятилетние и шестидесятилетние мужики постоянно убивают плохих парней на экране, но у женщин подобного примера нет. Режиссёр Джеймс Кэмерон

Мы уже писали, что постановщиком новой части назначен Тим Миллер — режиссёр первого «Дэдпула». А сценарий картины основан на собственных задумках Джеймса Кэмерона. Помогать ему со сценарием будут Тим Миллер, Дэвид Гойер (трилогия «Тёмный рыцарь»), Чарльз Игли (работал с Кэмероном над «Тёмным ангелом»), Джош Фридман (работал над сериалом «Хроники Сары Коннор») и Джастин Роудс, помощник Гойера. Сообщается, что Кэмерон замахнулся сразу на трилогию фильмов, в которой каждая лента будет самостоятельным произведением. Сюжет нового фильма будет прямым продолжением «Судного дня». Складывается впечатление, что режиссёр хочет проигнорировать события всех частей, кроме первых двух.

Кроме старых актёров — Шварценеггера и Хэмилтон — Кэмерон планирует показать и молодых персонажей. Сейчас, например, идёт кастинг на молодую девушку «18 с чем-то лет, которая окажется в центре новой истории».