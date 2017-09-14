Теперь официально: режиссёр «Дэдпула» и специалист по визуальным эффектам Тим Миллер присоединился к Джеймсу Кэмерону и его проекту по возрождению франшизы «Терминатор». Миллер станет постановщиком нового фильма. Об этом сообщает портал Heroic Hollywood.

Кинематографисты расскажут подробности о фильме уже 17 сентября на специальной встрече в Лос-Анджелесе. Сперва на ней покажут нового «Терминатора 2: Судный день» в 3D, а затем Кэмерон и Миллер расскажут о планах на фильм.

Кое-что о ленте мы уже знаем из бесчисленных слухов и заявлений. Во-первых, к Кэмерону присоединится Арнольд Шварценеггер, который сыграет икону франшизы. Во-вторых, Кэмерон возьмёт на себя продюсерские функции. Сам постановщик будет работать над своими «Аватарами», а руководство съёмками он отдаст Тиму Миллеру. В-третьих, Кэмерон планирует не один, не два, а целых три новых фильма.

Напомним, в 2019 году к режиссёру возвращаются права на франшизу — и поэтому он решил взяться за неё сам. Планы у Кэмерона очень амбициозные, и мы будем внимательно следить за их воплощением. Тем более, ему ещё как-то надо решить, что делать с событиями предыдущих фильмов.