Новые кадры хоррор-сериала «Пищеблок» от «КиноПоиска»

«КиноПоиск HD» опубликовал новые кадры хоррор-сериала «Пищеблок», в основу которого лег роман Алексея Иванова.

Сюжет развернется летом 1980 года в пионерском лагере, где подросток Валерка и вожатый Игорь обнаруживают, что среди воспитанников скрываются вампиры.

Постановщиком выступает режиссер «Пиковой дамы: Черный обряд» Святослав Подгаевский, а за сценарий отвечает Александр Талал, работавший над «Дневным дозором».

В главных ролях Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин и Илья Коробко.

«Пищеблок» выйдет в июне 2021 года — всего в сериале будет 8 эпизодов.