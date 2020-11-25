    3
    Новости

    Новые кадры хоррор-сериала «Пищеблок» от «КиноПоиска»

    25 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    25.11.2020
    809
    0 минут на чтение
    Новые кадры хоррор-сериала «Пищеблок» от «КиноПоиска»

    «КиноПоиск HD» опубликовал новые кадры хоррор-сериала «Пищеблок», в основу которого лег роман Алексея Иванова.

    Сюжет развернется летом 1980 года в пионерском лагере, где подросток Валерка и вожатый Игорь обнаруживают, что среди воспитанников скрываются вампиры.

    Постановщиком выступает режиссер «Пиковой дамы: Черный обряд» Святослав Подгаевский, а за сценарий отвечает Александр Талал, работавший над «Дневным дозором».

    В главных ролях Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин и Илья Коробко.

    «Пищеблок» выйдет в июне 2021 года — всего в сериале будет 8 эпизодов.

    Читайте также

    Трейлер хоррор-сериала «Пищеблок» от «КиноПоиска»

    Трейлер сериала «Пищеблок» от «КиноПоиска» — экранизации романа Алексея Иванова

     Дмитрий Кинский |  16.10.2020

    Он выйдет летом 2021 года.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему? 38
    0
    8264
    «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему?

    Поговорили с создателем сериала, выяснили его историю (он мог стать аниме!) и разобрались, почему божья коровка и мальчик-кот так популярны.

    Э. Дж. Смит «Красный принц»
    0
    21241
    Читаем героическое фэнтези Э. Дж. Смита «Красный принц»

    Долгая Война в самом разгаре, но на поле боя еще не явился Красный Принц. Все умершие восстанут, а ныне живые падут.

    Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»: фантастика одного из отцов героического фэнтези
    0
    24859
    Фриц Лейбер «Корабль отплывает в полночь»: фантастика одного из отцов героического фэнтези

    Сборник для любителей классической американской фантастики.

    Видео: обзор настольной игры «Эверделл»
    0
    66872
    Видео: обзор настольной игры «Эверделл»

    Семён Пыхтеев объясняет правила и показывает компоненты игры.

    Короткометражка: анимационный трейлер Immortals Fenyx Rising
    0
    68502
    Короткометражка: анимационный трейлер Immortals Fenyx Rising

    Игра выходит 3 декабря на всех актуальных платформах.

    King's Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо 6
    0
    78979
    King’s Bounty 2 не стратегия, а RPG с пошаговыми боями. И это хорошо

    King’s Bounty 2 куда ближе к Fable, чем к «Героям Меча и Магии»

    Пётр Бормор «Практика»
    0
    91430
    Пётр Бормор «Практика»

    «Мы прибыли для того, чтобы выжечь половину территорий, уничтожить все крупные населённые пункты, перебить всех мужчин, изнасиловать всех женщин и угнать в рабство детей».

    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден
    0
    134373
    «Моё сердце навсегда принадлежит Warсraft»: беседа с Кристи Голден

    Писательница и сценарист Blizzard, создавшая множество историй по Warcraft, StarСraft, Star Wars, Ravenloft, рассказывает, каково работать над чужими вселенными и культовыми персонажами.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить