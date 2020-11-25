Новые кадры хоррор-сериала «Пищеблок» от «КиноПоиска»

«КиноПоиск HD» опубликовал новые кадры хоррор-сериала «Пищеблок», в основу которого лег роман Алексея Иванова.
Сюжет развернется летом 1980 года в пионерском лагере, где подросток Валерка и вожатый Игорь обнаруживают, что среди воспитанников скрываются вампиры.
Постановщиком выступает режиссер «Пиковой дамы: Черный обряд» Святослав Подгаевский, а за сценарий отвечает Александр Талал, работавший над «Дневным дозором».
В главных ролях Роман Мадянов, Сергей Шакуров, Ирина Пегова, Даниил Вершинин и Илья Коробко.
«Пищеблок» выйдет в июне 2021 года — всего в сериале будет 8 эпизодов.
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Трейлер сериала «Пищеблок» от «КиноПоиска» — экранизации романа Алексея Иванова
Дмитрий Кинский | 16.10.2020
Он выйдет летом 2021 года.
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Редактор
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