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Новый «Мир Юрского периода» стартовал лучше «Майнкрафта»

Дмитрий Кинский
7 июля 18:23
190
1 минута на чтение
«Мир Юрского периода: Возрождение» в первые выходные собрал в мировом прокате больше 318 миллионов долларов.
Это второй лучший результат в 2025 году. Для сравнения, «Лило и Стич» дебютировали с 340 миллионов, а экранизация Minecraft — с 301 миллиона.
Бюджет «Возрождения» составил 180 миллионов долларов (на 15 млн больше «Господства»), а затраты на маркетинг оказались меньше 250 млн, которые тратили на предыдущие фильмы во франшизе.
Учитывая, что предыдущие три фильма собрали больше миллиарда долларов, Universal наверняка рассчитывает на аналогичный результат. Однако для коммерческого успеха это необязательно.
Критики встретили картину прохладно: говорят, это просто крепкий летний блокбастер без новшеств для франшизы.

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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