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Новый тизер фильма «Человек-бензопила: Арка Резе»

Дмитрий Кинский
23 декабря 12:10
327
1 минута на чтение
Студия MAPPA опубликовала новый тизер-трейлер фильма по «Человеку-бензопиле», в основу которого ляжет сюжетная арка про Резе.
Творческий состав примерно тот же, что у ТВ-адаптации. В режиссерском кресле Тацуя Ёсихара, сценарий написал Хироси Сэко, а за дизайн персонажей отвечает Кадзутака Сугияма.
Премьера состоится в 2025 году.

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Дмитрий Кинский

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  • Фирменная атрибутика
  • Бесплатные эксклюзивные бонусы для участников предзаказа
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