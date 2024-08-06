Новый тизер-трейлер «Киберслава»

«Кинопоиск» опубликовал новый тизер-трейлер мультсериала «Киберслав», который мы ждем аж с 2018 года!

Действие развернется в альтернативной Древней Руси, где существуют современные технологии вроде киберимплантов. А в центре сюжета будет охотник на нечисть Киберслав. Он полукровка, которого презирают и люди, и монстры.

За проект отвечает режиссер и продюсер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»). Анимацией занимается студия Evil Pirate.

Даты выхода пока нет. Однако «Кинопоиск» пообещал поделиться подробностями в рамках «Хомякона» в декабре.

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