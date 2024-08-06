КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Какие фильмы смотреть в сентябре 2024 в кино? Хеллбой или Джеки Чан?
«Чужой»: все фильмы серии от худшего к лучшему
«Ворон» (2024). Дождь кончился, уберите зонтик
«Бэтмен против Годзиллы» и другие фильмы про Бэтмена, которые так и не сняли

Классика

Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Новости
Новый тизер-трейлер «Киберслава»
Дмитрий Кинский
29 августа 12:33
243
1 минута на чтение
«Кинопоиск» опубликовал новый тизер-трейлер мультсериала «Киберслав», который мы ждем аж с 2018 года!
Действие развернется в альтернативной Древней Руси, где существуют современные технологии вроде киберимплантов. А в центре сюжета будет охотник на нечисть Киберслав. Он полукровка, которого презирают и люди, и монстры.
За проект отвечает режиссер и продюсер Стас Дмитриев и сценарист Дмитрий Яковенко («Смешарики»). Анимацией занимается студия Evil Pirate.
Даты выхода пока нет. Однако «Кинопоиск» пообещал поделиться подробностями в рамках «Хомякона» в декабре.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Дюна» после Герберта. Книжные приквелы, компьютерные игры и немного настолок
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Мир фантастики №249 (август 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #14. Фантастическая музыка
1 290 ₽
Купить
Статьи

Новости

Новый тизер-трейлер «Киберслава»

Новости

«Руслан и Людмила», супергерои и Ждун — все питчи фантастических фильмов для «Фонда кино»
Один из проектов вдохновлен «Аркейном».

Новости

Первый трейлер третьего сезона «Легенды о Vox Machina»
Премьера 3 октября

Новости

Клим Шипенко снимет сказку «Королевство кривых зеркал» с бюджетом в 1 млрд рублей
Премьера намечена на осень 2026 года.

Новости

Первый геймплей Clair Obscur: Expedition 33. Авторы вдохновлялись Францией периода Прекрасной эпохи
Релиз в 2025 году

Новости

Режиссер «Добычи» начал съемки нового фильма во вселенной «Хищника»
Главную роль может сыграть Эль Фаннинг.

Новости

Сигурни Уивер сыграет в «Мандалорце и Грогу»
Кого именно, пока не известно

Новости

В России начались съемки фантастического фильма «Девятая планета» с Юрой Борисовым
Премьера ожидается в 2026 году.

Новости

Райан Рейнольдс показал удаленную сцену с Гамбитом
В нем для героя открывают портал в другой мир
Показать ещё
Рекомендуем
Экранизации Dungeons & Dragons: старые добрые, ужасные и забытые
«Дюна» после Герберта. Книжные приквелы, компьютерные игры и немного настолок
«Мумия» от Наполеона до Тома Круза. Путеводитель по фильмам про Имхотепа и компанию
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты