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Новости

«Что-то произошло» — новый трейлер «Обители зла» Зака Креггера

Дмитрий Кинский
23 июля 16:02
1 минута на чтение
Sony Pictures опубликовала полноценный трейлер нового фильма по «Обители зла».
По сюжету медицинский курьер Брайан оказывается посреди вспышки зомби-вируса в Раккун-Сити. Действие ленты разворачивается параллельно событиям игры Resident Evil 2.
В режиссерском кресле Зак Креггер («Варвар»), а главную роль исполняет Остин Абрамс, который работал с Креггером над «Орудиями».
Премьера состоится 18 сентября

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Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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