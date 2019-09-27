26 сентября в британской студии Piwood прошла выставка продуктов, приуроченная к мероприятию Triple Force Friday, на котором Lucasfilm показала новый мерч по «Звёздным войнам» — причём сразу по нескольким грядущим проектам, в том числе по девятому эпизоду и сериалу «Мандалорец». Без внимания не осталась и игра Star Wars Jedi: Fallen Order — EA выпустила новый сюжетный трейлер.

В ролике засветился главный антагонист — Вторая сестра из числа Инквизиторов. Мельком показали пару больших монстров (похоже, один из них станет боссом) и других Инквизиторов — например, Девятую сестру, которая ранее уже появлялась в комиксах по вселенной (из нового канона).

Star Wars Jedi: Fallen Order выходит 15 ноября на PS4, Xbox One и РС.

Кроме того, наш корреспондент Дмитрий Злотницкий сфотографировал новый мерч. Среди прочего можно заметить Рыцарей Рен и истребитель По Дэмерона, который мы увидим в девятом эпизоде. В объектив попал и актёр Уорвик Дэвис.

Девятый эпизод «Звёздных войн» выйдет в российский прокат 19 декабря.