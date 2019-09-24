В конце сентября в продажу поступила книга главы Disney Боба Айгера «Путешествие длиною в жизнь: уроки, которые я выучил за 15 лет руководства компанией Уолта Диснея» (The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of The Walt Disney Company).

В числе прочего в книге проводятся подробности, посвящённые сотрудничеству с Джорджем Лукасом по вселенной «Звёздных войн». Айгер сокрушается, что ему не удалось правильно дать понять создателю саги, что Disney купит его наработки, но это не значит, что их используют.

За наводку и перевод спасибо сообществу Star Wars: Niemand’s Shadowfeed!

О набросках Джорджа Лукаса для трилогии Сиквелов

В какой-то момент Джордж сказал мне, что у него есть законченные наброски для трёх новых фильмов. Он согласился выслать нам по три копии каждого из них: одну для меня, одну для [вице-президента компании Disney] Алана Брейвермена и ещё одну для Алана Хорна, которого только назначили руководить нашей студией. Мы с Аланом прочитали записи Джорджа и решили, что должны купить их, хотя в контракте мы ясно указали, что мы не берём на себя обязательств придерживаться сюжетов, написанных Лукасом.

Айгер вспоминает, что Лукас в итоге согласился время от времени консультировать компанию, когда это нужно. Глава Disney пообещал, что команда авторов будет открыта для предложений режиссёра — но это не значит, что их будут строго придерживаться.

Айгер также вспомнил встречу с Лукасом на его ранчо, чтобы обсудить будущий фильм. Создатель саги расстроился из-за того, что в сценарии не было его задумок.

О том, как Джордж узнал, что его сюжетные наброски не были использованы

На раннем этапе Кэти отвезла Джей Джея и Майкла Арндта в Северную Калифорнию, чтобы встретиться с Джорджем на его ранчо и обсудить их идеи для фильма. Джордж мгновенно расстроился, когда они начали пересказывать ему сценарий и признались, что ни одна из его идей, предложенных в ходе переговоров, не была использована. Честно говоря, я, Кэти, Джей Джей и Алан обсуждали направление, в котором должна развиваться сага, и мы все согласились, что точно не в том, которое предложил Джордж. Джордж знал, что у нас нет никаких договоренностей, но думал, что раз мы купили его записи, то как бы пообещали следовать им, и он был разочарован, что его сюжет отвергли. Ещё с нашей первой встречи я тщательно старался сделать так, чтобы он не строил себе никаких иллюзий, но, наверное, я мог бы справиться лучше. Мне стоило бы подготовить его к встрече с Джей Джеем и Майклом, рассказать о наших обсуждениях и решении, что лучше бы нам поменять вектор развития. Нужно было поговорить с ним об этом, чтобы не злить его такими неожиданными откровениями. Однако в реальности после первой встречи о будущем «Звёздных войн» Джордж почувствовал себя преданным. Все наше сотрудничество и так было для него непростым, а теперь у нас получилось очень тернистое начало, которого можно было избежать.

Стоит отметить, что Айгер немного ошибается — мы знаем, что некоторые идеи Лукаса Disney всё-таки использовала. В черновом сюжете фигурировала и ученица Люка, и изгнание Скайуокера, и заброшенный храм, и убийца джедаев. Возможно, Лукасу не понравилось, что его идеи значительно переработали.

О том, как Джордж впервые посмотрел «Пробуждение Силы»

Перед мировой премьерой Кэти показала «Пробуждения Силы» Джорджу. Он даже не пытался скрыть своего разочарования. «Здесь нет ничего нового», — прокомментировал он. В каждом из фильмов оригинальной трилогии для него было важно показать новые планеты, новые истории, новых персонажей и новые технологии. Про наш фильм он сказал: «Тут недостаточно визуальных или технологических прорывов». Он был прав, но он не понимал, под каким давлением мы находились, пытаясь представить страстным фанатам фильм, который воспринимался бы как квинтэссенция «Звездных войн». Мы намеренно создали мир, которой визуально был связан с предыдущими фильмами, чтобы не слишком уходить от того, что любят и ожидают зрители, а Джордж критиковал нас за то, чего мы как раз и хотели добиться. Оглядываясь назад по прошествии нескольких лет и пары других фильмов, я считаю, что Джей Джею удалось почти невозможное — он создал мост между тем, что было и тем, что ещё будет.

А этот фрагмент истории полностью соответствует истине. Мы уже когда-то писали, что Лукас остался разочарован «Пробуждением Силы». А вот «Последние джедаи» постановщику понравились, он пообщался с Райаном Джонсоном и лестно отозвался о картине, даже назвал её «красиво снятой».

Летом 2018-го стало известно, что в новых эпизодах Лукас собирался познакомить зрителей с микробиотическим миром Уиллов — особых разумных существ, которые контролируют вселенную и подпитываются Силой.

As far as I’ve seen, these are the first specifics George Lucas has shared about what his vision of Episodes 7-9 would have been. This comes from @insighteditions awesome companion book to «James Cameron’s Story of Science Fiction series» on AMC: pic.twitter.com/Wtlw8zlrqv — Livio Ramondelli (@LivioRamondelli) June 12, 2018

Премьера девятого эпизода «Скайуокер. Восход» намечена на 19 декабря.