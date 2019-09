В конце сентября в продажу поступила книга главы Disney Боба Айгера «Путешествие длиною в жизнь: уроки, которые я выучил за 15 лет руководства компанией Уолта Диснея» (The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of The Walt Disney Company).

В числе прочего в книге проводятся подробности, посвящённые сотрудничеству с Джорджем Лукасом по вселенной «Звёздных войн». Айгер сокрушается, что ему не удалось правильно дать понять создателю саги, что Disney купит его наработки, но это не значит, что их используют.

За наводку и перевод спасибо сообществу Star Wars: Niemand’s Shadowfeed!

Айгер вспоминает, что Лукас в итоге согласился время от времени консультировать компанию, когда это нужно. Глава Disney пообещал, что команда авторов будет открыта для предложений режиссёра — но это не значит, что их будут строго придерживаться.

Айгер также вспомнил встречу с Лукасом на его ранчо, чтобы обсудить будущий фильм. Создатель саги расстроился из-за того, что в сценарии не было его задумок.

Стоит отметить, что Айгер немного ошибается — мы знаем, что некоторые идеи Лукаса Disney всё-таки использовала. В черновом сюжете фигурировала и ученица Люка, и изгнание Скайуокера, и заброшенный храм, и убийца джедаев. Возможно, Лукасу не понравилось, что его идеи значительно переработали.

А этот фрагмент истории полностью соответствует истине. Мы уже когда-то писали, что Лукас остался разочарован «Пробуждением Силы». А вот «Последние джедаи» постановщику понравились, он пообщался с Райаном Джонсоном и лестно отозвался о картине, даже назвал её «красиво снятой».

Летом 2018-го стало известно, что в новых эпизодах Лукас собирался познакомить зрителей с микробиотическим миром Уиллов — особых разумных существ, которые контролируют вселенную и подпитываются Силой.

As far as I’ve seen, these are the first specifics George Lucas has shared about what his vision of Episodes 7-9 would have been. This comes from @insighteditions awesome companion book to «James Cameron’s Story of Science Fiction series» on AMC: pic.twitter.com/Wtlw8zlrqv

— Livio Ramondelli (@LivioRamondelli) June 12, 2018