«Звёздные войны: Эпизод VIII. Последние джедаи» выйдут в широкий прокат уже в этот четверг, 14 декабря, а значит совсем скоро в Сети развернутся ожесточённые споры вокруг этого фильма. Но, похоже, главное одобрение картина уже получила — создатель киносаги Джордж Лукас остался доволен «Последними джедаями». Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

По словам издания, Лукас остался под большим впечатлением после просмотра. Он назвал фильм «красиво снятым». После этого он пообщался с режиссёром фильма Райаном Джонсоном, причём отзыв его был весьма лестным.

Надо сказать, не все новые «Звёздные войны» Лукас похвалил. Например, о «Пробуждении Силы» он высказался довольно сухо: «фанатам понравится». А вот «Изгой-один» ему пришёлся по душе — Джордж позвонил режиссёру фильма Гарету Эдвардсу и похвалил работу.