По новому роману Стивена Кинга под названием «Институт» снимут сериал, сообщает Variety. Сценарий к нему напишет Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»), а режиссёром выступит Джек Бендер («Клан Сопрано», «Игра престолов»). Вместе они уже работали над другой экранизацией произведений Кинга — сериалом «Мистер Мерседес».

Роман появился на полках магазинов только 10 сентября. «Институт» рассказывает о мальчике по имени Люк, чьих родителей убивают, а его самого похищают и привозят в Институт. В этом зловещем учреждении директор миссис Сигсбри и её персонал занимаются тем, что пытаются извлечь из детей паранормальные способности. Если дети не выполняют всю предписанное, то их наказывают. С каждой такой жертвой Люк всё больше хочет сбежать из Института, но никому ещё это не удавалось.

Производством займётся кинокомпания Spyglass Entertainment. Сериал станет первым шоу для новой платформы компании с премиум контентом.