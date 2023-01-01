Новый трейлер снятого на МКС фильма «Вызов»

Кинокомпания «Централ партнершип» представила новый трейлер российского космического фильма «Вызов».
Главная особенность картины в том, что ее частично отсняли на МКС. Команда провела там 12 суток.
Режиссером выступает Клим Шипенко, наиболее известный по «Тексту» и «Холопу». А главную роль исполнила Юлия Пересильд (сериал «Медиатор»).
По сюжету космонавту на МКС стало плохо, и до возвращения на Землю он может не дожить, так что на станцию отправляется кардиохирург Евгения,
Фильм выйдет 20 апреля 2023 года.
Трейлер
Постер
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