Новый трейлер снятого на МКС фильма «Вызов»

Кинокомпания «Централ партнершип» представила новый трейлер российского космического фильма «Вызов».

Главная особенность картины в том, что ее частично отсняли на МКС. Команда провела там 12 суток.

Режиссером выступает Клим Шипенко, наиболее известный по «Тексту» и «Холопу». А главную роль исполнила Юлия Пересильд (сериал «Медиатор»).

По сюжету космонавту на МКС стало плохо, и до возвращения на Землю он может не дожить, так что на станцию отправляется кардиохирург Евгения,

Фильм выйдет 20 апреля 2023 года.

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