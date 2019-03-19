На конференции GDC 2019 компания Nvidia показала свою новую разработку — графический редактор на основе нейросетей GauGAN, который умеет превращать эскизы в фотореалистичные изображения в реальном времени. Возможности программы разработчики показали в небольшом ролике.

Как отмечают авторы, для обучения нейросети им понадобилось около миллиона изображений природы. Сам редактор выглядит довольно просто — что-то вроде Paint’а с его примитивными кистями и инструментами заливки, однако в окошке справа программа воссоздаёт фотореалистичное изображение на основе эскиза. Если два человека нарисуют одинаковые эскизы, то программа скорее всего создаст различные изображения.

GauGAN создаёт картинку за считанные секунды, но для этого в компании использовали мощный графический процессор RDX Titan. Вероятно, программа будет работать и на менее производительных компьютерах, просто обработка займёт больше времени.

По словам авторов, инструмент может пригодиться для тренировки роботов и самообучающихся машин.

Читайте также

Как работают нейросети

Нейросети: что это такое и как работает

 08.04.2017

Нейронные сети уже опознают людей по фотографиям, водят автомобили и совершают научные открытия. При этом не все понимают, что же это такое.

Находка: нейросети создают портреты людей, которых не существует

Находка: нейросети создают портреты людей, которых не существует

 23.02.2019

А также котов и персонажей аниме.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-редактор
Кот-редактор
Emperor of catkind. I controls the spice, I controls the Universe.
Показать комментарии ()

Подпишитесь на нашу рассылку!

Самое интересное из мира фантастики — коротко.

Еженедельные новости фантастики
Ежедневные новости фантастики