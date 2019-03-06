О том, как создавалось Средиземье — второй трейлер фильма «Толкин»

В сети появился новый трейлер байопика «Толкин», который расскажет о жизни Джона Рональда Руэла Толкина. В ролике молодой писатель рассказывает своей будущей жене о том, как создал целый язык для Средиземья.

Режиссёром выступил Доме Карукоски, сценарий для картины написали Дэвид Глисон и Стивен Бересфорд. Главные роли в фильме исполнили Николас Холт, Лилли Колинз, которая сыграла Эдит Толкин, а также Том Глинн-Карни, Энтони Бойл, Патрик Гибсон, Колм Мини и другие.

Мировая премьера состоится 3 мая 2019 года. Пока неизвестно, будет ли фильм показан на большом экране в России и странах СНГ.