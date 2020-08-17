Обложка нового романа Стивена Кинга «Позже» — он выходит в марте 2021-го

Журнал Entertainment Weekly анонсировал следующую книгу Короля Ужасов — она называется Later («Позже», перевод предварительный). Заодно издание показало обложку:
«Позже» выходит в серии Hard Case Crime издательства Titan Books, в которой выпускают криминальные и палп-романы. Это будет уже третья книга писателя, выпущенная в этой серии — ранее там издавали «Парня из Колорадо» (2005) и «Страну радости» (2013).
Роман расскажет историю Джейми Конклина — мальчика со сверхъестественными способностями. С их помощью он поможет в неком деле своей матери-одиночке и её возлюбленному полицейскому. Но за эту помощь придётся «заплатить ужасную цену».
Кинг подчёркивает, что сюжет сочетает в себе историю мальчика, который изучает мир вокруг, и сильные элементы криминальных произведений и саспенса.
«Позже» поступит в продажу в марте 2021-го, предзаказ на Amazon уже открыт.
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