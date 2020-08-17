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    Обложка нового романа Стивена Кинга «Позже» — он выходит в марте 2021-го

    17 августа 2020
    Кот-император
    17.08.2020
    4955
    0 минут на чтение

    Журнал Entertainment Weekly анонсировал следующую книгу Короля Ужасов — она называется Later («Позже», перевод предварительный). Заодно издание показало обложку:

    Обложка нового романа Стивена Кинга «Позже» — выходит в марте 2021-го 1

    «Позже» выходит в серии Hard Case Crime издательства Titan Books, в которой выпускают криминальные и палп-романы. Это будет уже третья книга писателя, выпущенная в этой серии — ранее там издавали «Парня из Колорадо» (2005) и «Страну радости» (2013).

    Роман расскажет историю Джейми Конклина — мальчика со сверхъестественными способностями. С их помощью он поможет в неком деле своей матери-одиночке и её возлюбленному полицейскому. Но за эту помощь придётся «заплатить ужасную цену».

    Кинг подчёркивает, что сюжет сочетает в себе историю мальчика, который изучает мир вокруг, и сильные элементы криминальных произведений и саспенса.

    «Позже» поступит в продажу в марте 2021-го, предзаказ на Amazon уже открыт.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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